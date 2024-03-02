Вчені вперше реконструювали обличчя Данте Аліг'єрі (фото)

Данте Аліг’єрі, якого зображають з довгим носом і гострим підборіддям, насправді мав інший вигляд.

Вчені вперше реконструювали обличчя італійського поета та мислителя Данте Аліг’єрі, який одним із перших вигадав художній опис раю, пекла та чистилища у своєму знаменитому творі "Божественна комедія".

Про це пише видання Telegraph.

Традиційно на портреті Боттічеллі 1495 року та фресці у Флорентійському соборі Данте зображений з довгим носом і гострим підборіддям. Однак нове 3D-зображення відрізняється від такого образу. Тепер дослідникам змогли відтворити його зовнішність. Це вдалося відомому бразильському експерту з графіки Сісеро Мораєсу та його команді.

"Більшість портретів засновані на інформації, що міститься в біографії Данте, складеної письменником Джованні Боккаччо. А саме, що це була людина середнього зросту, дещо сутула, з витягнутим обличчям, орлиним носом і очима швидше більшими, ніж маленькими. Водночас вони не були знайомі особисто. Біограф черпав інформацію від людей, які знали поета чи жили з ним", – сказав Сісеро Мораєс.

Автори реконструкції почали з цифрового відтворення черепа, використовуючи аналіз його кісток 1921 року, підкріплений даними зі статті 2007 про його зовнішність. Потім вони приступили до апроксимації — відтворення особи за його скелетними останками шляхом об’єднання мистецтва, антропології, остеології та анатомії.

Данте Аліг’єрі

Фото: Cicero Moraes/Pen News

У результаті було створено дві версії портрета: сіре зображення без волосся і із заплющеними очима, і кольорове, де відповідно до найвідоміших зображень домалювали деякі деталі — колір очей, шкіри та одягу.

Раніше вчені реконструювали обличчя жінки, яка померла 4200 років тому. Жінка залишалася похованою протягом тисячоліть, поки її скелет не знайшли археологи у кар'єрі на території сучасної Шотландії.

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