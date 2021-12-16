Археологи розкопали 2000-річну синагогу на місці народження Марії Магдалини

Вчені кажуть, що знахідка допоможе зрозуміти, як жили люди у той час.

У місті Магдала, де, як вважають учені, народилася послідовниця Ісуса Марія Магдалина, археологи виявили давню синагогу, якій 2000 років.

Про це пише Daily Mail.

У синагозі є головний зал і ще два окремі приміщення менших розмірів. Під час будівництва релігійної будівлі використовували вулканічний базальт, вапняк і гіпс.

"Ця знахідка проливає світло на соціальне та релігійне життя євреїв того часу. Цю будівлю вони використовували не тільки для релігійних обрядів, а й для громадських зборів. Можливо, навіть Марія Магдалина відвідувала цю синагогу", — сказала Діна Авшалом-Горні.

На місці розкопок археологи також виявили керамічні свічники, скляні чаші та кам'яний посуд.

Видання нагадує, що у 2009 році археологи виявили подібну синагогу на відстані майже 200 метрів від цієї будівлі.

Місто Магадала відоме як основна база повстанців, які протистояли римським завойовникам під час Першої єврейсько-римської війни (66–73 рр. н.е.). Також це місто згадується в Біблії як місце народження Марії Магдалини.

Марія Магдалина — послідовниця Ісуса Христа, християнська свята, мироносиця, яка, згідно з Євангелієм, слідувала за Христом, була присутня при його розп'ятті й була першою з людей, що удостоїлася явлення Воскреслого Ісуса.

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Нагадаємо, у гробницях на Кіпрі, які належать до періоду правління єгипетської цариці Нефертіті, вчені знайшли сотні похоронних предметів, останки понад 100 людей, а також золотий кулон у формі квітки лотоса з інкрустацією з дорогоцінного каміння, схожий на ті, які носила дружина давньоєгипетська царя.

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