На Кіпрі знайшли гробницю, набиту золотими прикрасами

Археологам вдалося виявити не лише золоті прикраси, а й останки 155 людей.

У гробницях на Кіпрі, які відносяться до періоду правління єгипетської цариці Нефертіті, вчені знайшли сотні похоронних предметів, останки понад 100 людей, а також золотий кулон у формі квітки лотоса з інкрустацією з дорогоцінного каміння, який схожий на ті, які носила дружина давньоєгипетська царя.

Про це пише Daily Mail.

Предмети знайшли в одній із двох гробниць, які були виявлені ще у 2018 році на Кіпрі, але тільки наразі вчені з Гетеборзького університету дослідили їх зсередини. За підсумками дослідження двох гробниць, археологам вдалося виявити не лише золоті прикраси, а й останки 155 людей, а також 500 різних похоронних предметів.

Серед знайдених останків людей, один із скелетів належить п'ятирічній дитині, яку поховали з великою кількістю коштовностей, серед яких були золота тіара та намисто.

"Ми змогли визначити, що багато предметів належать до часу правління єгипетської цариці Нефертіті та її чоловіка фараона Ехнатона, приблизно до 1350 до нашої ери", - сказав Фішер.

Це стосується золотого кулона у формі квітки лотоса. Схожі прикраси носила сама Нефертіті.

Новини України: у Києві археологи знайшли прикрасу, якій майже 1000 років

Нагадаємо, у Помпеях знайшли унікальну гробницю з напівмуміфікованим тілом.

Читайте також: