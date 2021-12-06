Туман, дощі та сніг: прогноз погоди в Україні на вівторок, 7 грудня

Туман, дощі та сніг: прогноз погоди в Україні на вівторок, 7 грудня

У більшості областей вночі та вранці туман.

Вівторок, 7 грудня, в Україні буже дощовим, у деяких регіонах ітиме мокрий сніг.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Так, за прогнозами синоптиків, завтра у західних та північних областях очікується дощ та мокрий сніг, на дорогах ожеледиця, температура протягом доби від 3° тепла до 2° морозу, на решті території дощі, температура вночі 0-5° тепла, вдень 7-12°. Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с.

У Києві 7 грудня також очікується дощ та мокрий сніг. Вночі та вранці туман. Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі близько 0°, вдень 1-3° тепла.

Нагадаємо, раніше синоптики дали прогноз погоди на зиму 2021-2022 в Україні та повідомили, що вона буде теплішою за попередні, а найбільш аномально теплим стане січень.

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