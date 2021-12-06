У МОЗ відзвітували, що в Україні поки не зафіксовано випадків зараження "Омікроном"

У МОЗ відзвітували, що в Україні поки не зафіксовано випадків зараження "Омікроном"

В Україні вже п’ятий тиждень поспіль знижується кількість захворілих на COVID-19.

Нового штаму коронавірусу "Омікрон" станом на 6 грудня не виявлено на території України.

Про це йшлося під час селекторної наради щодо запобігання поширенню коронавірусної хвороби на території України під головуванням прем’єра Дениса Шмигаля, повідомляє у понеділок, 6 грудня, Урядовий портал.

Своєю чергою Шмигаль дав завдання главі МОЗ щоденно оновлювати інформацію щодо нового штаму.

Також під час наради наголошувалося, що в Україні вже п’ятий тиждень поспіль знижується кількість захворілих на COVID-19. За даними Міністерства охорони здоров’я, за минулий тиждень кількість виявлених випадків COVID-19 зменшилася на 15%, кількість госпіталізацій - на 13%.

"Навантаження на систему охорони здоров’я також поступово знижується. Реанімаційні ліжка зараз зайняті на 55%, завантаженість ліжок із киснем за тиждень зменшилася з 48% до 40%. При цьому пацієнти, яким призначена киснева терапія, займають 33% всіх ковідних ліжок", - зазначив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

У МОЗ також повідомили, що вже в 16 регіонах країни 40% дорослого населення має принаймні одне щеплення проти COVID-19. У 6 регіонах 40% населення вже завершило повний курс вакцинації.

"Наш план - це 70% дорослого населення. Нам необхідно пришвидшити процес вакцинації та робити все можливе, щоб уберегти українців. Адже вакцинація - єдиний спосіб подолати пандемію", - підкреслив Шмигаль.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Нагадаємо:

Від 7 грудня на території Донецької, Дніпропетровської, Івано-Франківської, Луганської, Львівської, Одеської, Рівненської, Херсонської областей та Києва перестануть діяти обмеження "червоної" зони. Найсуворіші обмеження залишаться у десятьох регіонах.

У світі фіксують поширення нового штаму коронавірусу Омікрон

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