Із "червоної" зони виведуть дев’ять регіонів України: опубліковано список

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Від 7 грудня на території Донецької, Дніпропетровської, Івано-Франківської, Луганської, Львівської, Одеської, Рівненської, Херсонської областей та Києва перестануть діяти обмеження червоної зони.

Про це повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов.

"Сьогодні відбулося позачергове засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. За результатами Державна комісія вирішила скасувати з 00 години 00 хвилин 07 грудня 2021 року „червоний“ рівень епідемічної небезпеки на території Донецької, Дніпропетровської, Івано-Франківської, Луганської, Львівської, Одеської, Рівненської, Херсонської областей та міста Києва", - йдеться у повідомленні.