Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаКоронавірусГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиВійна на СходіВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортВсі автори
Мова сайту
Русская версия

Із "червоної" зони виведуть дев’ять регіонів України: опубліковано список

Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Із "червоної" зони виведуть дев’ять регіонів України: опубліковано список

УНІАН

Доповнюється...

Від 7 грудня на території Донецької, Дніпропетровської, Івано-Франківської, Луганської, Львівської, Одеської, Рівненської, Херсонської областей та Києва перестануть діяти обмеження червоної зони.

Про це повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов.

"Сьогодні відбулося позачергове засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. За результатами Державна комісія вирішила скасувати з 00 години 00 хвилин 07 грудня 2021 року „червоний“ рівень епідемічної небезпеки на території Донецької, Дніпропетровської, Івано-Франківської, Луганської, Львівської, Одеської, Рівненської, Херсонської областей та міста Києва", - йдеться у повідомленні. 

Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація