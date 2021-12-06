В Україні оновили правила карантину: як посилили обмеження

Обмеження "жовтого" рівня епіднебезпеки не будуть застосовуватися, якщо громадяни вакциновані, чи мають довідку про одужання, чи результат тесту.

Від понеділка, 6 грудня, в Україні починають діяти нові правила карантину.

Про це розповіли у ТСН.Ранок 6 грудня.

Від сьогоднішнього дня термін дії "жовтого" COVID-сертифікату, який підтверджує отримання однієї дози вакцини, буде вчетверо коротшим - лише 30 днів.

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Крім того, у "жовтій" зоні карантину починають працювати обмеження для невакцинованих. Усі відвідувачі та співробітники громадських закладів повинні бути щеплені принаймні однією дозою вакцини, мати сертифікат про одужання чи свіжий негативний ПЛР чи експрестест на COVID-19.

Тим часом ыз найвищого рівня небезпеки - "червоного" - найближчими днями можуть вийти одразу вісім областей.

Від сьогодні термін дії жовтого COVID-сертифікату буде вчетверо коротшим | Новини України

До слова, цього тижня вакцинація від коронавіруу стає обов'язковою ще й для держслужбовців та соцпрацівників. Нещеплених відсторонятимуть від роботи. Виняток - це наявність сертифікату про одужання або довідка, яка підтверджує протипоказання до щеплення.

Як повідомлялося, в Україні оновили карантинні обмеження для закладів освіти. Так, у "жовтій" зоні дозволяється працювати тим педагогам, які отримали принаймні одне щеплення проти COVID-19. Оскільки працівники сфери освіти мають зробити обов’язкове щеплення проти коронавірусу, то щоб заклад працював, потрібно 100% вакцинованих принаймні однією дозою співробітників.

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