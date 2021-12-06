Прогноз погоди на 6 грудня: в Україні стане тепліше, але місцями - сніжитиме

Прогноз погоди на 6 грудня: в Україні стане тепліше, але місцями - сніжитиме

Синоптики прогнозують хмарність з проясненнями.

У понеділок, 6 грудня, майже в Україні стане тепліше, але дощитиме.

Про це йдеться у прогнозі Укргідрометцентру.

Синоптики прогнозують хмарність з проясненнями. На території України будуть помірні опади. Місцями - мокрий сніг. Вітер південно-східний, 5-10 м/с.

В Україні температура повітря вдень становитиме 4-8 градуси тепла. На заході та в центрі температура становитиме близько 6 градусів тепла. На півночі країни близько +5-7 градусів У південних регіонах температура підійметься до +9 градусів тепла. У східних областях стовпчики термометрів вдень покажуть +4-6 градусів.

Укргідрометцентр

У Києві 6 грудня буде хмарно з проясненнями. В столиці вдень моддливий мокрий сніг. Швидкість південно-східного вітру 5-10 м/с. Стовпчики термометрів покажуть 2-4 градуси тепла.

Як повідомлялося, погода в Україні у грудні 2021 року буде близькою до кліматичної норми. Середня місячна температура коливатиметься від 4 градусів морозу до 3 градусів тепла, що близько до норми. У межах норми буде у грудні і місячна кількість опадів: 33-78 мм, в гірських районах місцями 81-105 мм. Водночас у північно-східній частині опадів очікується дещо менше за норму.

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