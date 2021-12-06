Прогноз погоды на 6 декабря: в Украине станет теплее, но местами будет снижать

Прогноз погоды на 6 декабря: в Украине станет теплее, но местами будет снижать

Синоптики прогнозируют облачность с прояснениями.

В понедельник, 6 декабря, почти в Украине станет теплее, но пройдет дождь.

Об этом говорится в прогнозе Укргидрометцентра.

Синоптики прогнозируют облачность с прояснениями. На территории Украины ожидаются умеренные осадки. Местами – мокрый снег. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

В Украине температура воздуха будет днем составлять 4-8 градусов тепла. На западе и в центре температура составит около 6 градусов тепла. На севере страны около +5-7 градусов. В южных регионах температура поднимется до +9 градусов тепла. В восточных областях столбики термометров днем покажут +4-6 градусов.

Укргидрометцентр

В Киеве 6 декабря облачно с прояснениями. В столице днем сильный мокрый снег. Скорость юго-восточного ветра 5-10 м/с. Столбики термометров покажут 2-4 градуса тепла.

Как сообщалось, погода в Украине в декабре 2021 года будет близка к климатической норме. Средняя лунная температура будет колебаться от 4 градусов мороза до 3 градусов тепла, что близко к норме. В пределах нормы будет в декабре и количество осадков: 33-78 мм, в горных районах местами 81-105 мм. В северо-восточной части осадков ожидается несколько меньше нормы.

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