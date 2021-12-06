День ангела 7 грудня: кого вітати з іменинами цього дня

Цього дня іменини відзначають носії 10 імен.

День ангела — це вшанування святого покровителя, ім'я якого носить людина. Цей день також називають іменинами.

День ангела (іменини) 7 грудня святкують: Григорій, Євген, Катерина, Іван, Корнилій, Марк, Митрофан, Михайло, Олександр, Олексій.

Чоловічі іменини

Григорій

Ім'я походить від давньогрецького слова, що означає "несплячий". Григорій має підвищену щиросердечну чутливість, він легко уразливий. Намагається завжди бути приємним у будь-якому товаристві. Приділяє велику увагу одягу й зовнішньому вигляду. Він приємний у спілкуванні і може освоїти будь-яку професію.

Євген

Ім'я Євген в перекладі з давньогрецької означає "благородний" чи "знатний". Однією з приємних характеристик Євгена є працьовитість. Це особливо люблять його роботодавці. А ось до власної справи у нього немає хисту. Його цілеспрямованість зазвичай не витримує випробувань часом. Ідеальні для нього сфери точних наук і робота в галузі електроніки.

Іван

Ім'я Іван (Іоанн) означає "помилуваний Богом", "милість Божа", "подарунок Божий". Дорослого Івана характеризують такі риси як спокій і добропорядність. Іван – неквапливий і до поспіху ставиться вкрай негативно. Івани за натурою не лідери, а скоріше такі, яких ведуть за собою. Вони люблять і можуть багато працювати. З таких хлопців виходять чудові інженери і технологи. У сімейних стосунках Іван – це зразковий чоловік і чудовий батько.

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Корнилій

Існує теорія, що ім'я Корнилій походить від римського родового імені Cornelius. Інша версія, що це ім'я бере початок від латинського cornu, cornus, що перекладається як "ріг". Корнилій – гордий і суперечливий, а це допомагає в житті заслужити повагу друзів. Друзів у нього багато, вони постійно приходять в гості, або тягнуть його прогулятися. Незважаючи на наявність великої кількості знайомих, Корнилій в компаніях все одно тримається відокремлено і насторожено, вважаючи за краще спостерігати за веселощами з боку. Зовні Корнилій ніяк не проявляє своїх емоцій, але він дуже вразлива. Часто може переживати образи в собі роками.

Митрофан

Це ім'я перекладається з латинського як "матір'ю виявлений". У давні часи вважалося, що на дитину, хрещену під цим ім'ям, сходить Божественна благодать. Митрофан сильно підданий впливу з боку матері, тому йому не притаманна самостійність. Водночас, чоловіку названим цим ім'ям властиві цілеспрямованість, обов'язковість, старанність, надійність, поступливість, безконфліктність, принциповість і відповідальність. А ще, ці чоловіки мають завищене почуття справедливості. Митрофан уникає тісного спілкування з людьми.

Михайло

На Близькому Сході ім'я було популярним у євреїв і спочатку звучало як Міхаель і у перекладі означає "той, хто як Бог". Михайло з малого віку — доброзичливий і товариський хлопець. Він зазвичай має чудову комунікабельність, із ним легко встановлювати контакт. Він не схильний до злопам'ятності, Михайло або пробачає образи або просто їх забуває. В роботі Михайло — відповідальний і наполегливий працівник. Він легко дає раду з роботою, пов'язаною з керівництвом людьми, хоча і не сильно прагне до цього. Михайло до жінок ставиться з особливою тремтливістю. Діти для Михайла є дуже важливим складником сімейного життя.

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Олександр

Олександр – це ім'я давньогрецького походження, що в перекладі означає "той, хто захищає людей". У дитинстві Олександру властиві активність, мрійливість та наполегливість. Він любить справляти гарне враження, може бути гарним другом, втім коло його друзів вкрай обмежене. У роботі Олександр найбільшого успіху може досягти у підприємницькій діяльності. Саме відсутність зовнішнього контролю дозволяє йому проявити всі свої таланти.

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Олексій

Ім'я Олексій із грецької мови перекладається як "той, що оберігає". Більшість власників такого імені – дуже терплячі люди. Вони завжди впевнені в своїх силах. Олексій завжди старанно виконує свої обов'язки. Він здатний зробити гарну кар'єру в різних галузях. Також Олексію притаманні такі риси як вдумливість, тактовність від природи і вміння спілкуватися з людьми.

Жіночі іменини

Катерина

Вважається, що ім'я Катерина має грецьке походження, воно утворилося від грецького імені Αικατερίνη ("Хайкатеріне"), що означає - "вічно чиста". Катяерина – чесна і відкрита людина. Вона робить правильні вчинки і намагається завжди говорити правду. Така характерна риса їй нерідко шкодить в житті, але вона не змінює своєї поведінки. Для неї правильні вчинки важливіше тимчасової вигоди. Зазвичай вона весела і легка в спілкуванні. Характеризувати Катерину можна як приємну компанійську дівчину.

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