Швидка піца на сметані

Як начинку для цієї страви можна використовувати будь-які продукти: ковбасу, курку, гриби, м'ясо та овочі, головне, не забути один з головних інгредієнтів піци - сир.

Італійці подарували світові піцу, яка припала до душі всім гурманам. Традиційно цю страву готують із дріжджового тіста, яке замішують вручну. Разом із вистоюванням процес розтягується на кілька годин. Але кулінари навчилися готувати піцу набагато швидше, використовуючи готове листкове тісто, лаваш і навіть скибки хліба або батона.

Є й інший рецепт приготування швидкої піци. Для миттєвого обіду можна замісити тісто на сметані, а як начинку використовувати будь-які продукти: ковбасу, курку, гриби, м'ясо та овочі, головне, не забути один з головних інгредієнтів піци - сир.

Інгредієнти на форму 24 см.

Для тіста:

1 яйце;

100 г борошна;

100 г сметани;

1 ч. л. гірчиці;

сіль;

перець;

олія.

Для начинки:

100 г сиру моцарела;

50 г салямі;

1 помідор;

1 цибулина;

3 ст. л. кетчупу;

1 ст. л. оцту.

Приготування покроково:

1. Передусім необхідно добре прогріти форму, в якій будемо випікати піцу. Я використовую сковороду діаметром 24 см. Відправляємо її в розігріту до 220°C духовку на 5-7 хвилин.

2. Для приготування заливного тіста у миску закладаємо яйце, сметану, гірчицю, сіль, чорний мелений перець та борошно. Все добре перемішуємо до однорідної консистенції. Тісто має вийти як густа сметана.

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3. У розігріту форму виливаємо олію. Потім викладаємо тісто і вирівнюємо, щоб воно рівномірно лягло на дно форми. Випікаємо в духовці 5-7 хвилин за температури 220°C.

4. В цей час готуємо начинку. Цибулю нарізаємо тонкими півкільцями і заливаємо оцтом, щоб замаринувати. Я використовую яблучний оцет, звичайний можна розбавити водою. Ковбасу нарізаємо кружечками, а сир натираємо на тертушці. Помідор також нарізаємо півкільцями товщиною близько 5 мм.

5. Запечене тісто змащуємо кетчупом і викладаємо начинку в довільному порядку: цибуля, ковбаса, помідори. Зверху посипаємо сиром.

6. Випікаємо в духовці за температури 220°C протягом 10 хвилин.

Відеоверсія рецепту:

Смачного!

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