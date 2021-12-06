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Быстрая пицца на сметане

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Быстрая пицца на сметане

фото: Bene Gusto

В качестве начинки для этого блюда можно использовать любые продукты: колбасу, курицу, грибы, мясо и овощи, главное, не забыть один из главных ингредиентов пиццы - сыр.

Итальянцы подарили миру пиццу, которая пришлась по душе всем гурманам. Традиционно это блюдо готовят из дрожжевого теста, которое замешивают вручную. Вместе с выстаиванием процесс растягивается на несколько часов. Но кулинары научились готовить пиццу намного быстрее, используя готовое слоеное тесто, лаваш и даже куски хлеба или батона.

Есть и другой рецепт приготовления быстрой пиццы. Для моментального обеда можно замесить тесто на сметане, а в качестве начинки использовать любые продукты: колбасу, курицу, грибы, мясо и овощи, главное, не забыть один из главных ингредиентов пиццы - сыр.

Ингредиенты на форму 24 см

Для теста:

  • 1 яйцо
  • 100 г муки
  • 100 г сметаны
  • 1 ч. л. горчицы
  • соль
  • перец
  • масло

Для начинки:

  • 100 г сыра моцарелла
  • 50 г салями
  • 1 помидор
  • 1 луковица
  • 3 ст. л. кетчупа
  • 1 ст. л. уксуса

Приготовление пошагово:

1. Прежде всего необходимо хорошо прогреть форму, в которой будем выпекать пиццу. Я использую сковороду диаметром 24 см. Отправляем ее в разогретую до 220°C духовку на 5-7 минут.

2. Для приготовления заливного теста в миску закладываем яйцо, сметану, горчицу, соль, черный молотый перец и муку. Все хорошо перемешиваем до однородной консистенции. Тесто должно получиться, как густая сметана.

3. В разогретую форму выливаем масло. Затем выкладываем тесто и выравниваем, чтобы оно равномерно легло на дно формы. Выпекаем в духовке 5-7 минут при температуре 220°C.

4. В это время готовим начинку. Лук нарезаем тонкими полукольцами и заливаем уксусом, чтобы замариновать. Я использую яблочный уксус, обычный можно разбавить водой. Колбасу нарезаем кружочками, а сыр натираем на терке. Помидор также нарезаем полукольцами толщиной около 5 мм.

5. Запеченное тесто смазываем кетчупом и выкладываем начинку в произвольном порядке: лук, колбаса, помидоры. Сверху посыпаем сыром.

6. Выпекаем в духовке при температуре 220°C в течение 10 минут.

Видеоверсия рецепта:

Приятного аппетита!

Больше рецептов можно найти на сайте Дмитрия Дорошенко www.bene-gusto.com

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