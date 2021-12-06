Быстрая пицца на сметане

В качестве начинки для этого блюда можно использовать любые продукты: колбасу, курицу, грибы, мясо и овощи, главное, не забыть один из главных ингредиентов пиццы - сыр.

Итальянцы подарили миру пиццу, которая пришлась по душе всем гурманам. Традиционно это блюдо готовят из дрожжевого теста, которое замешивают вручную. Вместе с выстаиванием процесс растягивается на несколько часов. Но кулинары научились готовить пиццу намного быстрее, используя готовое слоеное тесто, лаваш и даже куски хлеба или батона.

Есть и другой рецепт приготовления быстрой пиццы. Для моментального обеда можно замесить тесто на сметане, а в качестве начинки использовать любые продукты: колбасу, курицу, грибы, мясо и овощи, главное, не забыть один из главных ингредиентов пиццы - сыр.

Ингредиенты на форму 24 см

Для теста:

1 яйцо

100 г муки

100 г сметаны

1 ч. л. горчицы

соль

перец

масло

Для начинки:

100 г сыра моцарелла

50 г салями

1 помидор

1 луковица

3 ст. л. кетчупа

1 ст. л. уксуса

Приготовление пошагово:

1. Прежде всего необходимо хорошо прогреть форму, в которой будем выпекать пиццу. Я использую сковороду диаметром 24 см. Отправляем ее в разогретую до 220°C духовку на 5-7 минут.

2. Для приготовления заливного теста в миску закладываем яйцо, сметану, горчицу, соль, черный молотый перец и муку. Все хорошо перемешиваем до однородной консистенции. Тесто должно получиться, как густая сметана.

Также читайте Рецепт настоящей итальянской пиццы от Марко Черветти

3. В разогретую форму выливаем масло. Затем выкладываем тесто и выравниваем, чтобы оно равномерно легло на дно формы. Выпекаем в духовке 5-7 минут при температуре 220°C.

4. В это время готовим начинку. Лук нарезаем тонкими полукольцами и заливаем уксусом, чтобы замариновать. Я использую яблочный уксус, обычный можно разбавить водой. Колбасу нарезаем кружочками, а сыр натираем на терке. Помидор также нарезаем полукольцами толщиной около 5 мм.

5. Запеченное тесто смазываем кетчупом и выкладываем начинку в произвольном порядке: лук, колбаса, помидоры. Сверху посыпаем сыром.

6. Выпекаем в духовке при температуре 220°C в течение 10 минут.

Видеоверсия рецепта:

Приятного аппетита!

Больше рецептов можно найти на сайте Дмитрия Дорошенко www.bene-gusto.com

Читайте также:

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ