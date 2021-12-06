Быстрая пицца на сметане

В качестве начинки для этого блюда можно использовать любые продукты: колбасу, курицу, грибы, мясо и овощи, главное, не забыть один из главных ингредиентов пиццы - сыр.
Итальянцы подарили миру пиццу, которая пришлась по душе всем гурманам. Традиционно это блюдо готовят из дрожжевого теста, которое замешивают вручную. Вместе с выстаиванием процесс растягивается на несколько часов. Но кулинары научились готовить пиццу намного быстрее, используя готовое слоеное тесто, лаваш и даже куски хлеба или батона.
Есть и другой рецепт приготовления быстрой пиццы. Для моментального обеда можно замесить тесто на сметане, а в качестве начинки использовать любые продукты: колбасу, курицу, грибы, мясо и овощи, главное, не забыть один из главных ингредиентов пиццы - сыр.
Ингредиенты на форму 24 см
Для теста:
- 1 яйцо
- 100 г муки
- 100 г сметаны
- 1 ч. л. горчицы
- соль
- перец
- масло
Для начинки:
- 100 г сыра моцарелла
- 50 г салями
- 1 помидор
- 1 луковица
- 3 ст. л. кетчупа
- 1 ст. л. уксуса
Приготовление пошагово:
1. Прежде всего необходимо хорошо прогреть форму, в которой будем выпекать пиццу. Я использую сковороду диаметром 24 см. Отправляем ее в разогретую до 220°C духовку на 5-7 минут.
2. Для приготовления заливного теста в миску закладываем яйцо, сметану, горчицу, соль, черный молотый перец и муку. Все хорошо перемешиваем до однородной консистенции. Тесто должно получиться, как густая сметана.
3. В разогретую форму выливаем масло. Затем выкладываем тесто и выравниваем, чтобы оно равномерно легло на дно формы. Выпекаем в духовке 5-7 минут при температуре 220°C.
4. В это время готовим начинку. Лук нарезаем тонкими полукольцами и заливаем уксусом, чтобы замариновать. Я использую яблочный уксус, обычный можно разбавить водой. Колбасу нарезаем кружочками, а сыр натираем на терке. Помидор также нарезаем полукольцами толщиной около 5 мм.
5. Запеченное тесто смазываем кетчупом и выкладываем начинку в произвольном порядке: лук, колбаса, помидоры. Сверху посыпаем сыром.
6. Выпекаем в духовке при температуре 220°C в течение 10 минут.
Видеоверсия рецепта:
Приятного аппетита!
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