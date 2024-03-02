"Євробачення 2024": Україну з першого місця у рейтингу букмекерів неочікувано посунула інша країна

Вперше Україну у рейтингу букмекерів, які роблять прогнози на переможців "Євробачення-2024" посунула з першого місця інша країна.

Так, першу сходинку замість alyona alyona та Jerry Heil з піснею Teresa & Maria наразі посідає представник Хорватії, 28-річний співак Baby Lasagna. Його конкурсний запальний трек Rim Tim Tagi Dim настільки сподобався єврофанам, що вони вивели його у лідери.

Ще декілька днів тому у представниць України alyona alyona та Jerry Heil було 16% шансів на перемогу, а в учасника від Хорватії - 12%. Тепер же на сайті Eurovision World представник Хорватії та представниці України зрівнялися у відсотках - 14%.

Рейтинг букмекерів щодо переможця "Євробачення-2024" / Фото: eurovisionworld.com

Зазначимо, що українське журі у складі співачки Світлани Тарабарової, виконавчого продюсера "Радіо Промінь" Максима Яковенка та головаи делегації України на "Євробаченні" Оксани Скибінської допомогло Хорватії визначитися зі своїм представником на музичній першості. Річ у тім, що у країні існує специфічна система оцінювання учасників: бали від глядачів, хорватського та міжнародного журі об'єднуються.

Нагадаємо, тим часом навколо “Євробачення-2024” розгортається скандал. Так, представницю Ізраїлю Еден Голан можуть дискваліфікувати з музичного конкурсу. У її пісні знайшли політичний підтекст.

Читайте також: