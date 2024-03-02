Жизнь на Марсе: астрономы узнали, где она была

Жизнь на Марсе могла быть вблизи действующих вулканов и древнего озера глубиной 1,6 км.

Ранний Марс был более вулканической и тектонически активной планетой, чем считалось до этого. Исследователям удалось найти 63 новых примера вулканов в возрасте четырех миллиардов лет в регионе Красной планеты, свойства которого отличают его от других.

Об этом пишет Space.com.

По данным ученых, в прошлом Марса жизнь могла преуспевать у активных вулканов и в глубоких озерах.

Ученые обнаружили, что находящийся в южном полушарии планеты ландшафт марсианского региона Эридания образовался в ответ на изменения коры Марса, а не под действием сил, происходивших сверху и снизу от нее. И это открытие может повлиять на поиск жизни на Красной планете.

"В больших бассейнах этого региона когда-то располагалась система озер, известная как палеоозеро Эридания, глубина которой составляла около мили, когда озеро было наибольшей длины. Долгоживущие вулканические источники рядом с богатой водой могли питать гидротермальные системы, способствующие развитию жизни. По крайней мере, эти результаты открыли. нам больше мест, где мы можем искать доказательства жизни", – заявил планетарный геолог из Института планетарных наук Астер Коварт.

В отличие от Земли, на современном Марсе практически не наблюдается вулканическая или тектоническая активность. Кроме того, возраст примерно половины поверхности Красной планеты превышает 3,5 миллиарда лет. Это свидетельствует о том, что "переработка" земной коры на Марсе происходила не обширно.

На Земле такая "переработка" обусловлена тектоникой плит. Когда одна тектоническая плита проскальзывает под другую, поверхностный материал перерабатывается в мантию между земной корой и ее расплавленным ядром.

Ранее исследователи выяснили, когда и как исчезла жизнь на Марсе.

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