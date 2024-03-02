У Польщі зробили заяву про можливість відправлення військ до України

Сусідня Польща не відправлятиме свої війська до України. Країна вважає, що краще передати техніку для ЗСУ.

Про це заяви міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш, повідомляє Kresy

Це не ініціатива НАТО. Це французька ініціатива", - наголосив польський міністр, коментуючи ідея президента Франції Еммануеля Макрона.

Косіняк-Камиш зауважує: Варшава вважає, "набагато краще передати техніку". Крім того, він наголосив, що Польща навчає третину українських військових.

"Ми не маємо ні таких планів, ні таких намірів. Ми говоримо це прямо та ясно нашим союзникам. НАТО таких планів не має", - додав він.

Як повідомлялося, раніше президент Польщі Анджей Дуда також прокоментував ідею щодо відправлення військ НАТО до України. З його слів, під час зустрічі в Парижі це викликало найбурхливішу дискусію. Ентузіазму в цьому питанні не було.

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон заявив про можливі війська НАТО в Україні. Крім того, деякі члени Альянсу і ЄС також розглядають таку можливість.

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