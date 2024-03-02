Президент ПАСЕ осудил смертельную атаку дронов РФ на Одессу

Президент Парламентской ассамблеи Совета Европы Теодорос Русопулос прокомментировал атаку беспилотников на Одессу ночью 2 марта.

Об этом он написал на своей странице в соцсети Twitter (X).

Политик осудил такие действия Кремля и подчеркнул, что Москва будет привлечена к ответственности.

"Я решительно осуждаю атаку беспилотников на Одессу минувшей ночью, которая привела к жертвам и разрушениям. Россия будет привлечена к ответственности за все преступления, которые она совершила в Украине", — говорится в сообщении Русопулоса.

И сильный конфискованный дрон атакует на Odesa последние дни, которые подвергались ущербам и деструкции. Россия будет иметь аккаунты для всех дел, которые служат в Украине. @GoncharenkoUa – Theodoros Rousopoulos (@PACE_President) March 2, 2024

Как сообщалось, ночью 2 марта агрессорка Росси атаковали беспилотниками Одессу. Один БпЛА попал в девятиэтажное здание. Погибли, по меньшей мере, четверо жителей. В частности, утром под обломком многоэтажки нашли ребенка. Под завалами еще могут оставаться около десяти человек.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: УЖАСНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ! Панельный дом сложился после попадания ДРОНА! В ОДЕССЕ продолжается разбор завалов

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