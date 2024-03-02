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Президент ПАСЕ осудил смертельную атаку дронов РФ на Одессу

Президент ПАСЕ осудил смертельную атаку дронов РФ на Одессу

Последствия атаки дронов в Одессу в ночь на 2 марта.

Политик осудил подобные действия Кремля.

Президент Парламентской ассамблеи Совета Европы Теодорос Русопулос прокомментировал атаку беспилотников на Одессу ночью 2 марта.

Об этом он написал на своей странице в соцсети Twitter (X).

Политик осудил такие действия Кремля и подчеркнул, что Москва будет привлечена к ответственности.

"Я решительно осуждаю атаку беспилотников на Одессу минувшей ночью, которая привела к жертвам и разрушениям. Россия будет привлечена к ответственности за все преступления, которые она совершила в Украине", — говорится в сообщении Русопулоса.

Как сообщалось, ночью 2 марта агрессорка Росси атаковали беспилотниками Одессу. Один БпЛА попал в девятиэтажное здание. Погибли, по меньшей мере, четверо жителей. В частности, утром под обломком многоэтажки нашли ребенка. Под завалами еще могут оставаться около десяти человек.

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