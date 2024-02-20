Безугла “наїхала” на Умєрова та висунула йому свої вимоги: що сталося

Нардепка не може прожити й тижня, щоб не висловити свою, як вона гадає, суспільно важливу думку.

Нардепка Марʼяна Безугла звернулася до міністра оборони України Рустема Умєрова із закликом звільнити Олега Яцино з Департаменту кадрової політики, який був “ще за Януковича”.

Про це вона традиційно написала на своїй сторінці у Facebook.

“А Олега Яцино з Департаменту кадрової політики досі не звільнили. Це реформи, Рустем Умєров? Свіжа команда? Може, відпустите людину? Ще за Януковича був. В памʼять, на десятий рік Революції гідності? От прямо сьогодні, згадуючи, як десять років тому все ще недорозслідувані анонімні покидьки розстрілювали людей на Майдані, а далі росіяни захопили без жодного пострілу Ваш рідний Крим? Рустеме Енверовичу? Наш рідний Крим…”, — йдеться у повідомленні.

Допис Безуглої / Скриншот

“Нагадаю, Яцино де факто керує кадровою політикою Міноборони та ЗСУ (!) з середини 2000-х років (!). Тобто, через нього досі (!!!) проходять всі кадрові рішення, а також він має доступ до інформації про всіх чиновників і військовослужбовців в МОУ та ЗСУ”, — продовжила Безугла.

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“Ще раз. У нас 10 років війна з росією, а кадрову політику Міноборони веде чиновник з часів Януковича, не змінений жодного разу жодним міністром за весь період війни! І навіть зараз Умєровим вже за 168 днів на посаді! Незамінний “риг”.

Вже писала про це. Говорила неодноразово з міністром та його заступниками, наголошуючи, що мова не про особистість, а принципи і ризики. Про який HR та рейтингову систему в ЗСУ тоді може бути мова? Про реальні зміни кадрової політики?”, — написала нардепка.

Нагадаємо, нардепка Мар’яна Безугла висунула претензії новопризначеному головнокомандувачу ЗСУ Олександру Сирському. За її словами, він має використати свій шанс і через місяць країна повинна побачити кардинальні зміни в ЗСУ.

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