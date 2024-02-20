В одному з міст Німеччини пройде незвичний референдум – вирішуватимуть, чи вбивати голубів

У німецькому місті Лімбург пройде референдум щодо того, чи потрібно вбивати місцевих голубів.

Про це пише Bild.

Влада міста серйозно перейнялася проблемою зростання популяції голубів. Згідно з підрахунками, в Лімбурзі проживає від 700 до 1000 голубів. У комітеті з охорони навколишнього середовища вважають, що це занадто багато.

Спочатку чиновники хотіли скрутити шиї декільком сотням голубів, проте про їхні плани дізналися зоозахисники.

Після протестів зоозахисників питання щодо майбутнього голубів вирішили винести на референдум. Голосування заплановане на 9 червня 2024 року, воно пройде разом із виборами до Європарламенту.

У листопаді минулого року міська рада схвалила план, відповідно до якого птахів збиралися заманити у спеціальний голуб'ятник за допомогою їжі: потім особа зі спеціальним дозволом мала вбивати птахів, скрутивши їм шию.

У відповідь зоозахисники почали збирати підписи, щоб завадити планам місцевих урядовців.

Зоозахисники, у свою чергу, пропонують замість вбивства птахів запровадити так звану "аугсбурзьку модель", коли голубів ловлять, тимчасово тримають у спеціальних приміщеннях та піклуються про них. А яйця, які вони відкладають, забирають та замінюють муляжами. Такий контроль за народжуваністю поступово зменшує кількість птахів.

Нагадаємо, борсук увірвався до будинку жінки і влаштував розгром (відео).

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