В одном из городов Германии пройдет необычный референдум – будут решать, убивать ли голубей

В немецком городе Лимбург пройдет референдум по поводу того, нужно ли убивать местных голубей.

Об этом пишет Bild.

Власти города серьезно прониклись проблемой роста популяции голубей. Согласно подсчетам, в Лимбурге проживает от 700 до 1000 голубей. В комитете по охране окружающей среды полагают, что это слишком много.

Сначала чиновники хотели свернуть шеи нескольким сотням голубей, однако об их планах узнали зоозащитники.

После протестов зоозащитников вопрос о будущем голубей решили вынести на референдум. Голосование запланировано на 9 июня 2024, оно пройдет вместе с выборами в Европарламент.

В ноябре прошлого года городской совет одобрил план, согласно которому птиц собирались заманить в специальный голубятник с помощью еды: затем лицо со специальным разрешением должно было убивать птиц, свернув им шею.

В ответ зоозащитники начали собирать подписи, чтобы помешать планам местных чиновников.

Зоозащитники, в свою очередь, предлагают вместо убийства птиц ввести так называемую "аугсбургскую модель", когда ловят голубей, временно держат в специальных помещениях и заботятся о них. А яйца, которые они откладывают, забирают и меняют на муляжами. Такой контроль за рождаемостью постепенно уменьшает количество птиц.

Напомним, барсук ворвался в дом женщины и устроил разгром (видео).

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