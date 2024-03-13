Шольц повідомив, чому проти передавання ракет Taurus Україні

Канцлер Німеччини Олаф Шольц вкотре заявив, що не підтримує передавання Україні далекобійних ракет Taurus.

По це він сказав під час "години запитань і відповідей" у Бундестазі, повідомляє "Укрінформ".

"Для мене відправлення до України ракет виключена… Це межа, яку я як канцлер не можу перетнути", - Шольц.

З його слів, важливо гарантувати, аби участі Німеччини не було. Натомість застосування таких ракет, вважає канцлер, потребує залучення німецьких солдатів. А це, наголошує Шольц, неприпустимо, навіть якщо солдати не будуть фізично перебувати на території України.

Канцлер каже: його чітка позиція в цьому питанні полягає в тому, що застосування цих ракет є "не виправданим".

Як повідомлялося, Велика Британія запропонувала Німеччині "кільцевий обмін" ракетами - Storm Shadow на Taurus. Британський міністр закордонних справ Девід Камерон запропонував Берліну угоду для забезпечення можливого постачання крилатих ракет до України.

Втім, у Бундестазі виступили проти ідеї обміну ракет Taurus на британські Storm Shadow.

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