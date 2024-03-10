У Бундестазі виступили проти ідеї обміну ракет Taurus на британські Storm Shadow

Опозиція вважає, що Україні слід прямо надати ракети Taurus.
Опозиційний блок ХДС/ХСС у Бундестазі виступив проти пропозиції уряду Великої Британії щодо обміну ракет Taurus на британські Storm Shadow, щоб надати Україні далекобійне озброєння.
Про це повідомляє DW.
Заступник голови фракції ХДС/ХСС Йоганн Вадефуль в інтерв'ю газеті Rheinische Post заявив, що необхідно зробити все, щоб Україна не зазнала поразки, тому вона має отримувати "найкращі системи озброєння, а Taurus – це якраз така система".
"Жоден круговий обмін не може замінити її за дальністю, точністю та силою ураження", – зазначив він.
Раніше передати Україні ракети Taurus закликали голови ХДС та її сестринської партії ХСС – Фрідріх Мерц та Маркус Зьодер.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що очільник МЗС Великої Британії Девід Камерон запропонував Німеччині угоду, за якою ФРН передасть Британії ракети Taurus, а Британія — Україні ракети Storm Shadow.
Крім того, ми раніше інформували, що 22 лютого Бундестаг Німеччини ухвалив рекомендацію уряду Шольца щодо надання Україні важких озброєнь дальньої дії, зокрема ракет Taurus.
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