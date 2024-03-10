За добу на фронті відбулось 53 боєзіткнення: де найбільше атакував ворог

Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною.

Загалом протягом доби, 10 березня, на фронті відбулося 53 бойових зіткнення. Ворог завдав 3 ракетних та 74 авіаційних удари, здійснив 69 обстрілів з РСЗВ.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Внаслідок російських атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також інші об’єкти інфраструктури.

Росіяни активно застосовують авіацію та квадрокоптери типу “FPV”, проводять штурмові дії за підтримки бронетехніки.

Ситуація на окремих напрямках

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України.

Росіяни завдали авіаційних ударів в районах населених пунктів Муравейня, Копійки, Сінне Сумської області; Великий Бурлук, Вовчанськ Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 30 населених пунктів.

На Куп’янському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 10 населених пунктів, зокрема Синьківка, Петропавлівка, Берестове Харківської області.

Українські військові на одному з напрямків / Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

На Лиманському напрямку відбито 5 атак в районах населених пунктів Терни, Ямполівка, Спірне та Роздолівка Донецької області. Там окупанти, за підтримки авіації, намагалися прорвати оборону наших військ.

Також противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Новоєгорівка, Серебрянське лісництво Луганської області та Роздолівка Донецької області. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали близько 20 населених пунктів.

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На Бахмутському напрямку відбито 3 атаки в районах населених пунктів Кліщіївка, Андріївка та східніше Часового Яру Донецької області, де ворог намагався покращити своє тактичне положення.

Росіяни завдали авіаційних ударів в районах населених пунктів Дружба та Нью-Йорк Донецької області. Також під артилерійським та мінометним вогнем опинилося близько 10 населених пунктів.

На Авдіївському напрямку відбито 14 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Первомайське та Невельське Донецької області. Противник завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Олександропіль Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали понад 10 населених пунктів.

На Новопавлівському напрямку сили оборони продовжують стримувати окупантів в районах Красногорівки, Георгіївки, Новомихайлівки Донецької області. Там ворог, за підтримки авіації, 18 разів намагався прорвати оборону наших військ. Також РФ завдала авіаційних ударів в районах населених пунктів Вугледар, Водяне, Урожайне Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинились близько 20 населених пунктів.

На Оріхівському напрямку ворог 3 рази атакував позиції наших захисників в районах південніше Новодарівки та північно-західніше Вербового Запорізької області.

Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Старомайорське Донецької області; Оріхів, Новоандріївка, П’ятихатки Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів.

Ситуація на лівому березі Дніпра

В зоні відповідальності ОСУВ “Одеса”, на Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити українські підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби здійснено 1 спробу штурму позицій наших військ.

Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали більше 30 населених пунктів, серед них Херсон, Тягинка, Іванівка, Кринки Херсонської області.

Удари у відповідь

Протягом доби авіація сил оборони завдала ударів по 10 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки росіян.

Підрозділи ракетних військ завдали ураження по 2 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 1 станції радіоелектронної боротьби та 2 засобах протиповітряної оборони окупантів.

Раніше повідомлялося, що в Україні пропонують у два рази підняти зарплату військовослужбовцям.

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