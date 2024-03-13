Якщо собака зʼїв щось погане: блогерка розповіла про метод, який схвалюють ветеринари

У разі випадкового вживання собакою небезпечних речовин, нагальною стає необхідність викликати блювання, але не всі методи безпечні для тварини.

Заради безпеки своєї собаки важливо знати, як правильно викликати блювання у випадку небезпечних ситуацій. Інформацію, яку можна знайти на різних форумах часто суперечлива та може призвести до небезпечних наслідків. Такі як кухонна сіль або марганцівка можуть лише загострити ситуацію та завдати шкоди тварині. А як правильно викливати блювоту у собаки розповідає блогерка Юлія Міміка в своєму TikTok.

Згідно зі словами користувачки, безпечним і ефективним способом є використання перекису водню з концентрацією 1.5%.

Для цього необхідно дати собаці дозу 1 мл на 1 кг маси тіла.

Наприклад, для собаки вагою 5 кг потрібно 2,5 мл перекису + 2,5 мл води. Для 10 кг – 5 мл перекису + 5 мл води. Для 15 кг – 7,5 мл перекису + 7,5 мл води. Для 20 кг 10 мл перекису + 10 мл води.

Важливий момент: заливати більше ніж 50 мл собаці навіть великій не потрібно, оскільки це нашкодить слизовій оболонці шлунка.

Якщо після першого застосування розчину собаці вдалося виділити значну кількість їжі, необхідно повторити процедуру. Однак, якщо собака виблювала чисту воду або блювання не відбувається, додаткове застосування вже не є необхідним. Також, якщо від моменту споживання їжі минуло більше двох годин, викликання блювання не має сенсу, оскільки їжа вже перейшла в тонкий кишечник.

Відомий ветеринарний фахівець Кріс Рот, авторитет у галузі охорони здоров'я домашніх тварин у Pets Best Insurance, схвалює цей метод у своїй публікації.

У разі випадкового отруєння собаки необхідно діяти швидко та відповідально. Викликання блювання може бути життєво важливим кроком. Використовуйте безпечні методи, які не завдають додаткової шкоди тварин.

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