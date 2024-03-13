Сирський розповів про складну обстановку на східному фронті

За два тижні жорстких боїв росіяни зазнали надзвичайно високих втрат.

Оперативна обстановка на Східному фронті залишається складною. Ворог продовжує наступальні дії, зокрема, в районах Терни, Іванівське, Бердичі, Тоненьке, Вербове і Роботине.

Про це розповів Головнокомандувач Збройними силами України Олександр Сирський у Мережі.

За його словами, внаслідок високого рівня втрат, активність ворога на інших ділянках фронту помітно знизилась.

"Це відбулося завдяки вчасно прийнятим управлінським рішенням на посилення оборони даної ділянки фронту, своєчасної заміни частин, що втратили боєздатність, а також завдяки мужності та стійкості наших воїнів", - проінформував Сирський.

Олександр Сирський на фронті

Він додав, що за два тижні жорстких боїв росіяни зазнали надзвичайно високих втрат.

"Всі населені пункти, які він намагався захопити, залишилися під нашим контролем", - резюмував Сирський.

Також ми писали, що армія РФ не зможе проводити так звані "м'ясні" штурми на Авдіївському напрямку без пауз.

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