Даша Квіткова разом із 2-річним сином від Добриніна потрапила до лікарні

Українська блогерка Даша Квіткова повідомила, що разом із 2-річним сином від ведучого Микити Добриніна потрапила до лікарні.

Про це знаменитість поділилася у своєму Instagram. Зокрема, Даша показала, як 2-річний Лев розважався у лікарняній палаті. Хлопчик бавився іграшками, обіймав маму, копіював її телефонні розмови та навіть налаштовував ліжко.

Даша Квіткова з сином / Фото: instagram.com/kvittkova

Даша Квіткова не стала розкривати, чому вони з сином опинилися в лікарні. Утім, зрозуміло, що захворів саме Лев. Щоправда, блогерка поділилася, що хлопчик вже набагато краще почувається. Утім, лікарі поки не квапляться їх виписувати та відпускати додому.

"Левчику вже краще, але ми ще не вдома", - поділилася Даша.

Даша Квіткова з сином / Фото: instagram.com/kvittkova

Нагадаємо, нещодавно співачка Санта Дімопулос скаржилася, що її 4-річна донька захворіла. У Софії була висока температура, нежить та кашель. Виконавиця була змушена звернутися за допомогою до лікарів.

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