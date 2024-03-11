Даша Квиткова вместе с 2-летним сыном от Добрынина попала в больницу

Украинская блогерша Даша Квиткова сообщила, что вместе с 2-летним сыном от ведущего Никиты Добрынина попала в больницу.

Об этом знаменитость поделилась в своем Instagram. В частности, Даша показала, как 2-летний Лев развлекался в больничной палате. Мальчик играл игрушками, обнимал маму, копировал ее телефонные разговоры и даже настраивал кровать.

Даша Квиткова с сыном / Фото: instagram.com/kvittkova

Даша Квиткова не стала раскрывать, почему они с сыном оказались в больнице. Впрочем, понятно, что заболел именно Лев. Правда, блогерша поделилась, что мальчик уже гораздо лучше себя чувствует. Впрочем, врачи пока не спешат их выписывать и отпускать домой.

"Левчику уже лучше, но мы еще вне дома", — поделилась Даша.

Даша Квиткова с сыном / Фото: instagram.com/kvittkova

Напомним, недавно певица Санта Димопулос жаловалась, что ее 4-летняя дочь заболела. У Софии была высокая температура, насморк и кашель. Исполнительница была вынуждена обратиться за помощью к врачам.

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