Как и почему ВСУ оставили Авдеевку — анализ AP

Многие солдаты на востоке чувствовали, что их игнорируют западные союзники, больше не посылающие оружие, их высшее командование и соотечественники-украинцы.

Авдеевку обороняли разные подразделения ВСУ: одна украинская бригада защищала один и тот же квартал промышленных зданий месяцами без перерыва; другая находилась в Авдеевке почти все два года войны, уставшая до костей, но заменить их никто не мог.

Об них говорится в анализе Associated Press.

Боеприпасов было мало, а россияне ежедневно наносили десятки авиаударов, используя "скользящие бомбы", чтобы уничтожить даже укрепленные позиции.

Российские солдаты прибывали волнами: сначала пушечное мясо, чтобы заставить украинских защитников тратить драгоценные патроны, а затем хорошо подготовленные солдаты. Иногда устраивали засады с участием спецназа или диверсантов, выскакивавших из туннелей.

Когда моральный дух упал, командир батальона, отвечавший за сотни людей, исчез при невыясненных обстоятельствах, согласно документам правоохранительных органов, с которыми ознакомилось агентство Associated Press. Один из солдат, который был с ним, был найден мертвым. Командира и еще одного солдата с ним никто не видел с тех пор.

Через неделю Украина потеряла Авдеевку, город в Донецкой области, который она защищала задолго до полномасштабного вторжения России. Почти окруженные и значительно превосходящие по численности украинцы приняли решение отступить, чтобы избежать такой же смертельной осады, которую пережили солдаты в портовом городе Мариуполе, где тысячи военных попали в плен или погибли.

Агентство Associated Press взяло интервью у 10 украинских солдат, чтобы воспроизвести сценарий, по которому Авдеевка была потеряна.

"Мы были истощены не столько физически, сколько психологически, будучи прикованы к этому месту", — сказал Виктор Биляк, пехотинец 110-й бригады, находившийся в этом районе с марта 2022 года. Мужчины угрюмо шутили, что единственный выход — умереть, получить ранения или попасть в тюрьму.

Его подразделение находилось на южной окраине Авдеевки, на хорошо укрепленной позиции под названием Зенит, которая была на линии фронта с момента первого нападения России в 2014 году. Обычно бойцы рыли укрепления, но, по словам Биляка, они постоянно попадали под российские обстрелы, и не имели никаких средств для работы, кроме ручных лопастей.

Некоторые из их окопов, судя по фотографиям, размещенным на страницах разных бригад в социальных сетях, вряд ли заслуживают такого названия — глубиной чуть больше. Отступать было некуда.

Начало

Солдат по имени Олег прибыл в 47-ю бригаду в середине октября. По его словам, плохо обученная российская пехота, носившая новую форму и маршировавшая в шеренгах, была легкой мишенью. Украинская техника работала, а боеприпасов было достаточно, чтобы вести ответный огонь.

Россияне легко попадали в плен, а некоторые из них, согласно их документам, служили чуть больше месяца.

"Они не знали, куда идут, и когда их спрашивали, в чем заключалась их работа, они обычно отвечали, что должны были спрятаться в подвале и ждать следующих сил", — сказал Олег, который, как и большинство украинских солдат, просил называть его только по имени или псевдониму.

Но в конце ноября, во время масштабного российского наступления, украинцы поняли, что что-то изменилось: небо заполнили планерные бомбы, огромное неуправляемое оружие советских времен, модернизированное навигационной системой наведения, которая уничтожает все вокруг, а также беспилотники с датчиками движения, которые могут проникать в здания и охотиться на личный состав.

Новоприбывшие солдаты 3-й штурмовой бригады Вооруженных сил Украины выкрикивают лозунги на военной базе вблизи Киева / Фото: Associated Press

Поскольку запасы боеприпасов заканчивались, украинцы отражались, используя оставшиеся на складах боеприпасы любого калибра. По словам бойцов, на каждый выпущенный ими снаряд россияне выпускали восемь-девять.

“Если у вас есть разные типы снарядов, они имеют разные траектории, и вы должны просчитать, куда они полетят, куда попадут. Это своеобразный хаос, – говорит Олег. – И чем дольше это продолжалось, тем больше у нас накапливалось эти снаряды для всех видов оружия”.

Среди украинских солдат зародилась идея отступления. Подкрепления не поступало, боеприпасов не хватало, приказы не меняли.

Эхо "Азовстали"

Сотни украинских военных отошли к Авдеевскому коксохимическому заводу после неоднократных российских атак минувшей осенью.

Его 10-километровый периметр окружал раскидистый вал зданий, лестниц, дымоходов, железнодорожных путей и наземных трубопроводов. Приблизительно прямоугольный объект советской эпохи с трех сторон был окружен открытыми полями, а с четвертого — кварталом коттеджей. Другими словами, почти идеальная оборонительная позиция.

Они пытались не думать о печально известном последнем рубеже на мариупольском металлургическом комбинате "Азовсталь", одном из основных клиентов коксохимического завода до войны, и о месте, где погибли или попали в плен сотни украинских солдат.

Но с началом нового года даже коксохимический завод почувствовал себя уязвимым. Планерные бомбы стали взрываться десятками каждый день.

Удерживая фланг через поля на север, Олег однажды насчитал 74 авиаудара за одну смену. Александр, командир роты президентской бригады, находившейся на территории завода, говорит, что психологический эффект был ужасен.

“Все привыкли к артиллерии, но авиабомбы – это что-то новое, и мы к ним не привыкли, – сказал он. — Их разрушительная сила в разы больше. Влияние на психику также больше”.

Украинские бригады пытаются проводить ротацию бойцов с непосредственных передовых позиций через несколько дней, максимум через неделю. А бригады, ведущие длительные боевые действия, должны быть отведены назад, чтобы дать им возможность заменить погибших и раненых, отдохнуть и пополнить запасы. В Авдеевке этого не произошло.

С марта 2022 там воевала 110-я бригада, а с марта 2023 — 2-й батальон президентской бригады. 47 бригада прибыла в середине октября.

Многие солдаты на востоке чувствовали, что их игнорируют западные союзники, больше не посылающие оружие, их высшее командование и соотечественники-украинцы.

Российский спецназ начал появляться, казалось бы, ниоткуда, открывая огонь по украинцам, а затем снова исчезал. Россияне появились из канализационного коллектора в тылу украинских войск и захватили командира, прежде чем ошеломленные солдаты смогли отреагировать. Те отступили на позицию Биляка на южном фланге Авдеевки.

Солдаты на коксохимическом заводе имели схожие проблемы, учась защищаться от неожиданностей, подстерегавших их в сети тоннелей, а также от бесчисленных лобовых штурмов.

Они просто бросались на коксохимический завод, оставляя там кучи своих трупов. Горы тел и груды разбитой техники, – рассказывает Максим, солдат президентской бригады. — И каждый раз они шли по одному и тому же маршруту, мы били и били по ним, и в конце концов удержали свои позиции”.

Но россияне имели, казалось, нескончаемый запас людей и боеприпасов и не боялись их тратить. Под непрерывными авиаударами и наступлением российской пехоты украинские бойцы видели, что их возможности сужаются с каждой дорогой, захватываемой врагом.

По словам Олега, под постоянным давлением и отсутствием помощи начались разговоры об отступлении: "Их постоянные атаки истощили нас".

Изнурение

3-я штурмовая бригада прибыла в начале второй недели февраля с приказом направляться непосредственно в коксохимический завод. Эта добровольческая бригада известна своими победами вопреки обстоятельствам. К тому времени, когда опытные бойцы добрались до завода, русские войска почти сомкнули его широкими клещами.

К тому времени оборонительные рубежи были частично разрушены, а враг, казалось, был всюду.

8 февраля президент Украины Владимир Зеленский уволил главнокомандующего ВСУ генерала Валерия Залужного. Это были величайшие кадровые перестановки в армии с начала войны.

На следующий день под Авдеевкой офицеры, боровшиеся за спасение города, собрались на командном пункте в нескольких километрах от коксохимического завода. Состоялась горячая дискуссия, после чего командир и два солдата поехали вместе на машине, согласно документам, которые видело AP. Что произошло дальше – непонятно в то время, когда эмоции зашкаливали, а в тылу украинских войск появлялись российские диверсанты.

Власти не верят, что пропавший офицер имел при себе секретную информацию или военную технику, когда исчез вместе с двумя другими. Один из солдат был найден неподалеку мертвым от огнестрельных ранений. Командир и второй солдат до сих пор считаются пропавшими без вести.

AP не называет их имен, чтобы не подвергать опасности тех, кто может находиться в плену.

Выход из Авдеевки

15 февраля Биляк получил приказ о ночном уходе 110-й бригады со своей точки на южном фланге Авдеевки. Ему было поручено выходить в составе четвертой группы. Первая группа почти сразу попала в засаду.

Вторая группа попала в засаду и повернула вспять. Получив легкие осколочные ранения, Биляк и другие бойцы разделились на меньшие группы и вышли в темноте. На этом же перекрестке, к югу от Авдеевки, он стоял чуть меньше двух лет.

«Я был бы счастлив, если бы это произошло раньше. Мы всегда были готовы бросить все и убежать, потому что давно знали, что конец приближается, — говорит он. — Но тогда мы знали, что было слишком поздно, и это было от отчаяния».

Он выбрался оттуда пешком, со свежей повязкой на лице. По его словам, только очки ночного видения позволили ему найти путь к безопасности.

Но они также открыли ему настоящий ужас: мужчины, которые при отступлении попали в воронки от бомб и сломали ноги. Других разорвало осколками, и им сказали ждать машину, чтобы их эвакуировали, в том числе одному мужчине, который позвонил по телефону своей сестре, когда лежал ранен в темноте вместе с четырьмя другими мужчинами, согласно ее записи разговора. Никто не мог дозвониться.

На следующий день мужчины были еще живы, но во время очередного звонка домой семья услышала русских солдат: "Вставайте, выходите, мы вас не понесем". Позже 110 бригада идентифицировала всех пятерых как погибших.

3-я штурмовая бригада получила приказ отступать через день после 110-й бригады. Это было организовано, но поспешно.

Аэроразведчики свернули свои беспилотники и положили их в рюкзаки. Они разбили все, что нельзя было нести, чтобы не дать оборудованию попасть в руки россиян, и запихали его в бронетранспортеры, как сардины, рассказал "Июль", оператор беспилотника из бригады.

Военнослужащий подразделения аэроразведки 3-й штурмовой бригады с позывным "Июль" / Фото: Associated Press

Украинские военные знали, что россияне прослушивают их радиопереговоры, поэтому общались лицом к лицу, когда это было возможно. К 5 утра на коксохимическом заводе, который накануне содержал более 1000 украинских солдат, осталось всего несколько грузовиков.

17 февраля Россия заявила о своем контроле над Авдеевкой и коксохимическим заводом.

Украинские военные заявили, что подавляющее большинство солдат, вышедших из Авдеевки, оставили ее благополучно, и что потери россиян гораздо больше.

29 февраля новый главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал-полковник Александр Сырский обнародовал заявление, в котором отметил важность опытных и решительных командиров. По его словам, проверка войск в Донецкой области показала, что некоторые командиры "допустили определенные просчеты в овладении ситуацией и оценке противника, что повлияло на устойчивость обороны на определенных направлениях".

Многие бойцы обеспокоены тем, что означает потеря Авдеевки для будущего Украины. Времени нельзя терять.

«Я стараюсь не испытывать чувство отчаяния, предательства, — говорит Андрей, воевавший в Авдеевке в составе 110-й бригады с 2022 года. – Война все еще здесь. Нам нужно оправиться и двигаться дальше ”.

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