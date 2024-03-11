Генсек НАТО назвал стратегическую ошибку Путина

Президент РФ хотел "меньше НАТО, а получает больше НАТО, больше военного присутствия НАТО в восточной части Альянса".

В НАТО заявили, что глава Кремля Владимир Путин допустил стратегическую ошибку, когда начал вторжение в Украину, ведь она сейчас ближе к членству в НАТО, чем когда-либо ранее.

Об этом сказал генсек НАТО Йенс Столтенберг во время церемонии поднятия флага Швеции вблизи штаб-квартиры Альянса.

"Украина станет союзником НАТО. Вопрос не "если", а "когда" станет", — сказал он.

По словам генсека НАТО, Украина сейчас ближе к членству, чем когда-либо прежде, и это также демонстрирует большую стратегическую ошибку, которую совершил президент РФ Владимир Путин, когда вторгся в Украину.

"Ведь как вы помните, его целью было не дать Украине двигаться в сторону НАТО и ЕС. Он потребовал, чтобы Альянс сделал заявление, фактически подписало договор с Россией о том, что не должно быть дальнейшего расширения НАТО за счет какой-либо страны Европы, а сейчас он получил обратное, он хотел меньше НАТО, он получает больше НАТО, больше военного присутствия НАТО в восточной части нашего Альянса. Финляндия и Швеция являются полноправными членами, а Украина ближе к членству в НАТО, чем когда-либо ранее", – заявил Йенс Столтенберг.

Тем временем Швеция официально стала 32-м членом Североатлантического альянса. Следующим сине-желтым флагом здесь может быть украинский, сказал генсек НАТО Йенс Столтенберг перед церемонией.

Напомним, глава Чехии Петр Павел заявил, что возможное отправление войск стран НАТО в Украину не будет нарушать никаких международных правил.

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