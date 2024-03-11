Генсек НАТО назвав стратегічну помилку Путіна

Президент РФ хотів "менше НАТО, а отримує більше НАТО, більше військової присутності НАТО у східній частині Альянсу".

У НАТО заявили, що очільник Кремля Володимир Путін припустився стратегічної помилки, коли розпочав вторгнення в Україну, адже вона зараз ближче до членства в НАТО, ніж будь-коли раніше.

Про це сказав генсек НАТО Єнс Столтенберг під час церемонії підняття прапора Швеції поблизу штаб-квартири Альянсу.

"Україна стане союзником НАТО. Питання не "якщо", а "коли" стане", - сказав він.

За словами генсека НАТО, Україна зараз ближче до членства, ніж будь-коли раніше, і це також демонструє велику стратегічну помилку, яку зробив президент РФ Володимир Путін, коли вторгся в Україну.

"Бо, як ви пам'ятаєте, його метою було не дати Україні рухатися у бік НАТО і ЄС. Він зажадав, щоб Альянс зробив заяву, фактично підписало договір з Росією про те, що не повинно бути подальшого розширення НАТО за рахунок будь-якої країни Європи. А зараз він отримав протилежне. Він хотів менше НАТО, він отримує більше НАТО, більше військової присутності НАТО у східній частині нашого Альянсу. Фінляндія та Швеція є повноправними членами, а Україна ближче до членства в НАТО, ніж будь-коли раніше", - заявив Єнс Столтенберг.

Тим часом Швеція офіційно стала 32-м членом Північноатлантичного альянсу. Наступним синьо-жовтим прапором тут може бути український, сказав генсек НАТО Єнс Столтенберг перед церемонією

Нагадаємо, голова Чехії Петр Павел заявив, що можливе відправлення військ країн НАТО до України не порушуватиме ніяких міжнародних правил.

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