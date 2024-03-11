В Польше нашли мертвым 3-летнего мальчика из Украины: что случилось

Полиция расследует причины трагедии.
В Польше родители нашли мертвым 3-летнего мальчика из Украины. Причины катастрофы расследует польская полиция.
Об этом пишет польское издание RMF FM.
Тело трехлетнего мальчика нашли его родители в одном из домов в Вержбинке в Великопольском воеводстве. Взрослые обнаружили своего ребенка мертвым сразу после того, как проснулись.
Представительница Региональной прокуратуры в Конине, прокурор Ева Возняк сообщила, что и погибший мальчик, и его родители были гражданами Украины.
По ее словам, состояние тела не указывает на причастность третьих лиц к смерти ребенка, но и не позволяет исключить такую причастность.
Инспектор Анджей Боровяк из Великопольской полиции сообщил корреспонденту RMF FM, что для установления причины смерти ребенка будет произведено вскрытие.
Напомним, в Польше 55-летний мужчина сменил пол, скрываясь от полиции.
Читайте также:
- В "отеле смерти" стоимостью почти 2 миллиарда долларов ни разу не останавливался гость (фото)
- Когда закончится война в Украине: победительница "Битвы экстрасенсов" назвала важный год
- Плакали все: невеста, страдающая раком, исполнила предсмертное желание и вышла замуж