У Польщі знайшли мертвим 3-річного хлопчика з України: що сталось

Поліція розслідує причини трагедії.
У Польщі батьки знайшли мертвим 3-річного хлопчика з України. Причини трагедії розслідує польська поліція.
Про це пише польське видання RMF FM.
Тіло трирічного хлопчика знайшли його батьки в одному з будинків у Вержбінку, що у Великопольському воєводстві. Дорослі виявили свою дитину мертвою одразу після того, як прокинулись.
Речниця Регіональної прокуратури в Коніні, прокурор Ева Возняк повідомила, що і загиблий хлопчик, і його батьки були громадянами України.
За її словами, стан тіла не вказує на причетність третіх осіб до смерті дитини, але й не дозволяє виключити таку причетність.
Інспектор Анджей Боровяк з Великопольської поліції повідомив кореспонденту RMF FM, що для встановлення причини смерті дитини буде проведено розтин.
Нагадаємо, в Польщі 55-річний чоловік змінив стать, переховуючись від поліції.
Читайте також:
- В "готелі смерті" вартістю майже 2 мільярди доларів жодного разу не зупинявся гість (фото)
- Коли закінчиться війна в Україні: переможниця "Битви екстрасенсів" назвала важливий рік
- Плакали всі: наречена, яка страждає на рак, виконала передсмертне бажання та вийшла заміж