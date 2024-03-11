У Польщі знайшли мертвим 3-річного хлопчика з України: що сталось

У Польщі батьки знайшли мертвим 3-річного хлопчика з України. Причини трагедії розслідує польська поліція.

Про це пише польське видання RMF FM.

Тіло трирічного хлопчика знайшли його батьки в одному з будинків у Вержбінку, що у Великопольському воєводстві. Дорослі виявили свою дитину мертвою одразу після того, як прокинулись.

Речниця Регіональної прокуратури в Коніні, прокурор Ева Возняк повідомила, що і загиблий хлопчик, і його батьки були громадянами України.

За її словами, стан тіла не вказує на причетність третіх осіб до смерті дитини, але й не дозволяє виключити таку причетність.

Інспектор Анджей Боровяк з Великопольської поліції повідомив кореспонденту RMF FM, що для встановлення причини смерті дитини буде проведено розтин.

Нагадаємо, в Польщі 55-річний чоловік змінив стать, переховуючись від поліції.

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