"Оскар-2024": в Емми Стоун порвалася сукня просто під час церемонії вручення нагороди

З американською акторкою Еммою Стоун, яка отримала "Оскара-2024" за "Найкращу жіночу роль", стався конфуз просто під час вручення нагород.

Вишукана біла вечірня сукня підвела знаменитість та порвалася. Про це стало відомо після того, як Стоун піднялася на сцену, аби забрати свою заповітну статуетку. Коли акторка йшла, то трималася за блискавку сукні, яка тріснула по швах. На сцені Стоун, ледь стримуючи сліз, зізналась, що вбрання підвело її.

Емма Стоун / Фото: Associated Press

Артистка переконана, що конфуз стався під час виступу актора Раяна Гослінга, який в образі Кена незадовго до оголошення ім'я переможниці у категорії "Найкраща жіноча роль" виконав пісню із фільму "Барбі" - I'm Just Ken. Артист настільки запалив на церемонії, що запрошені гості не могли всидіти на місцях та танцювали разом із ним.

"Моя сукня порвана. Я думаю, це сталося під час перфомансу I’m Just Ken", - зі сцени ділилася Емма Стоун.

Емма Стоун / Фото: Associated Press

Нагадаємо, у ніч проти 11 березня у Лос-Анджелесі відбулася урочиста церемонія вручення найголовнішої кінопремії у світі кіно "Оскар". Хто став лауреатом та отримав заповітні статуетки – дізнавайтеся за посиланням.

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