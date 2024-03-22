В Украину вернули еще 9 детей, похищенных оккупантами — Ермак

Детей заставляли ходить в российские школы, где рассказывали, что нет самостоятельного государства в Украине.

В Украину удалось вернуть еще 9 детей, которых похитили российские оккупанты.

Об этом говорится в сообщении главы Офиса президента Андрея Ермака.

В сообщении указывается, что дети были возвращены в рамках реализации утвержденного плана действий Президента Украины Bring Kids Back UA.

"Мы сегодня встретили 5 детей, которых похитила Россия: 4 из них – из детских домов (от 3 до 10 лет) и одна 12-летняя девочка", — заявил Ермак.

Кроме того, еще 4 ребенка ранее вернулись с ВОТ и уже посетили Центр защиты прав ребенка, где рассказали правоохранителям о преступлениях россиян, свидетелями которых они стали.

"Детей заставляли ходить в российские школы, где рассказывали, что нет самостоятельного государства Украина", – отметил глава ОП.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украину удалось вернуть еще 10 детей из оккупации.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Харьковской области планируется принудительная эвакуация 160 детей из очень опасных общин.

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