"Путинюгенд", как он есть: в РФ школьников учат убивать украинцев (видео)

Кровожадности россиян просто нет предела.
В Сети появились кадры, свидетельствующие о том, что в России детей с детства учат убивать украинцев. Там уже работают специальные "центры подготовки".
Об этом пишет журналист Юрий Бутусов.
"Давай, орел, убивай хо***в!"
Так, прапорщик Данил Шарган дважды побывал на войне в Украине, в составе 35-й ОМСБр ВС РФ и ППК "Вагнер". Теперь у него новое "призвание" – работа с детьми. Правда, он учит их убивать, работая инструктором в так называемом "военно-патриотическом центре".
"Давай, орел, убивай хо***в!", – призывает он маленьких россиян.
Очевидно, родители совсем не прочь, чтобы их потомков воспитывали моральными уродами.
"Скорее всего, питомцы через несколько лет выловят своего учителя в подворотне, нырнут ножом в живот, отберут все ценное и растворятся в темноте", — предполагает Бутусов.
Ранее мы рассказывали о том, как происходит "увольнение" населенных пунктов РФ.
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