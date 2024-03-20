"Путинюгенд", как он есть: в РФ школьников учат убивать украинцев (видео)

В Сети появились кадры, свидетельствующие о том, что в России детей с детства учат убивать украинцев. Там уже работают специальные "центры подготовки".

Об этом пишет журналист Юрий Бутусов.

Прапорщик Даниил Шарган, обучающий российских детей убивать украинцев

"Давай, орел, убивай хо***в!"

Так, прапорщик Данил Шарган дважды побывал на войне в Украине, в составе 35-й ОМСБр ВС РФ и ППК "Вагнер". Теперь у него новое "призвание" – работа с детьми. Правда, он учит их убивать, работая инструктором в так называемом "военно-патриотическом центре".

Как в РФ детей с детства учат убивать украинцев

"Давай, орел, убивай хо***в!", – призывает он маленьких россиян.

Очевидно, родители совсем не прочь, чтобы их потомков воспитывали моральными уродами.

"Скорее всего, питомцы через несколько лет выловят своего учителя в подворотне, нырнут ножом в живот, отберут все ценное и растворятся в темноте", — предполагает Бутусов.

Ранее мы рассказывали о том, как происходит "увольнение" населенных пунктов РФ.

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