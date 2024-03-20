"Путінюгенд", як він є: у РФ школярів навчають вбивати українців (відео)

Кровожерливості росіян просто немає меж.

У Мережі з'явилися кадри, які свідчать про те, що у Росії дітей змалечку вчать вбивати українців. Там вже працюють спеціальні "центри підготовки".

Про це пише журналіст Юрій Бутусов.

Прапорщик Данило Шарган, який навчає російських дітей вбивати українців

"Давай, орел, вбивай хо***в!"

Так, прапорщик Данил Шарган двічі побував на війні в Україні, у складі 35-ї ОМСБр ЗС РФ та ПВК "Вагнер". Тепер у нього нове "покликання" – робота з дітьми. Щоправда, він навчає їх вбивати, працюючи інструктором у так званому "військово-патріотичному центрі".

Як у РФ дітей з дитинства навчають вбивати українців

"Давай, орел, вбивай хо***в!", – закликає він маленьких росіян.

Вочевидь, батьки зовсім не проти, щоб їхніх нащадків виховували моральними виродками.

"Найімовірніше, вихованці через кілька років виловлять свого вчителя у підворітті, пирнуть ножем у живіт, відберуть усе цінне і розчиняться у темряві", – припускає Бутусов.

Раніше ми розповідали про те, як відбувається "звільнення" населених пунктів РФ.

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