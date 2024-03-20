"Путінюгенд", як він є: у РФ школярів навчають вбивати українців (відео)

Кровожерливості росіян просто немає меж.
У Мережі з'явилися кадри, які свідчать про те, що у Росії дітей змалечку вчать вбивати українців. Там вже працюють спеціальні "центри підготовки".
Про це пише журналіст Юрій Бутусов.
"Давай, орел, вбивай хо***в!"
Так, прапорщик Данил Шарган двічі побував на війні в Україні, у складі 35-ї ОМСБр ЗС РФ та ПВК "Вагнер". Тепер у нього нове "покликання" – робота з дітьми. Щоправда, він навчає їх вбивати, працюючи інструктором у так званому "військово-патріотичному центрі".
"Давай, орел, вбивай хо***в!", – закликає він маленьких росіян.
Вочевидь, батьки зовсім не проти, щоб їхніх нащадків виховували моральними виродками.
"Найімовірніше, вихованці через кілька років виловлять свого вчителя у підворітті, пирнуть ножем у живіт, відберуть усе цінне і розчиняться у темряві", – припускає Бутусов.
Раніше ми розповідали про те, як відбувається "звільнення" населених пунктів РФ.
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