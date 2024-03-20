Реєстр спонсорів війни закриють: в чому причина

На розширеному засіданні Кабінету Міністрів було розглянуто питання функціонування на вебсайті Національного агентства з питань запобігання корупції сторінки “Міжнародні спонсори війни”.

Про це повідомив Департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів України.

На засіданні були присутні секретар РНБО Олексій Данілов, голова СБУ Василь Малюк, генпрокурор Андрій Костін та голова НАЗК Віктор Павлущик. Крім українських посадовців на засіданні були присутні дипломатичні представники інших країн, зокрема Італії, Японії, Австрії, Франції, Угорщини, Туреччини, США, Бельгії, Фінляндії, Греції, Великої Британії, Північної Ірландії, Канади, Німеччини та КНР.

Представники МЗС України повідомили, що до відомства звернулося чимало дипломатів країн-партнерів з приводу відсутності нормативної бази для існування списку “Міжнародних спонсорів війни”, що негативно впливає на ухвалення важливих рішень для протидії російській агресії.

Міністерство юстиції наголосило, що поширення такої інформації від імені держави без законодавчої основи є неприйнятним. При цьому представники РНБО зазначили, що наразі нема потреби у списку спонсорів війни, "оскільки вся вичерпна інформація з цього питання включена до Державного реєстру санкцій".

Тому після обговорення присутні дійшли висновку, що інформацію з цього списку необхідно передати до Міжвідомчої робочої групи з питань реалізації державної санкційної політики. Група має опрацювати список, визначити підстави для застосування санкцій до зазначених у ньому суб’єктів та підготувати відповідні пропозиції, які будуть розглянуті на засіданні РНБО.

Посилання на сторінку "Міжнародні спонсори війни" на сайті НАЗК відтепер буде переадресовувати користувачів на вебсайт РНБО України у розділ “Державний реєстр санкцій”.

"Це необхідно для достовірного та єдиного інформування про офіційний перелік суб’єктів, щодо яких застосовано санкції в Україні", – повідомили у Кабміні.

Нагадаємо, Конгрес США провів слухання щодо санкцій проти "Росатома". Під час слухань конгресмени ознайомилися з доказами цілеспрямованих зусиль "Росатома", спрямованих на маніпулювання своїм домінувальним положенням внаслідок залежності країн від російських атомних технологій.

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