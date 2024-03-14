Конгрес США провів слухання щодо санкцій проти "Росатома"

Підкомітет Палати представників Конгресу США з питань Європи 12 березня провів слухання щодо санкцій проти "Росатома" та припинення глобальної залежності ядерної енергетики світу від Росії.

"Росатом" брав безпосередню участь у плануванні, підготовці та фінансуванні збройної агресії росії проти України", - йшлося в заяві Міністра енергетики Германа Галущенка на засіданні.

Під час слухань конгресмени ознайомилися з доказами цілеспрямованих зусиль "Росатома", спрямованих на маніпулювання своїм домінувальним положенням внаслідок залежності країн від російських атомних технологій. Конгресменам також була надана інформація про зловживання компанією своїм впливом, зокрема, з метою ухилення від санкцій США та підтримки повномасштабного вторгнення Росії до України.

На слуханнях була представлена інформація щодо запровадження законодавства про санкції, а також заслухана заява Міністра енергетики України Германа Галущенка щодо безпосередньої участі і сприяння "Росатомом" у плануванні, підготовці та фінансуванні збройної агресії Росії проти України. Зокрема й щодо безпосередньої участі його співробітників у захопленні Чорнобильської та Запорізької АЕС.

Учасники слухань обговорили можливість запровадження санкцій проти "Росатома", а також кроки, які мають бути вжиті США, їхніми союзниками і партнерами, щоб створити можливості для усунення російського впливу та підривної діяльності в галузі цивільної атомної енергетики.

Конгресмени дійшли згоди, що Сполучені Штати, союзники та партнери повинні мати спеціальну стратегію, щоб забезпечити бізнес-впевненість, розширити та диверсифікувати ланцюги постачання в сфері цивільної ядерної енергії та протидіяти деструктивним діям Росії, Ірану та інших ворожих держав.

Нагадаємо, очільник Офісу президента Андрій Єрмак розповів про потужну санкційну підтримку партнерів проти Російської Федерації. Зазначається, що у цих пакетах враховані пропозиції групи Макфола-Єрмака. Обмеження, запровадили, зокрема, США, Британія, Канада та Євросоюз.

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