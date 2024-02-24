США запровадили санкції проти російської танкерної групи "Совкомфлот"

Мінфін США визначив 14 нафтових танкерів, у якій є частка "Совкомфлоту".

США наклали санкції на провідну російську танкерну групу "Совкомфлот", таким чином Вашингтон прагне зменшити доходи Росії від продажу нафти, кошти від якої спрямовуються на війну проти України.

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Про це інформує Reuters з посиланням на Міністерство фінансів.

Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США визначило 14 нафтових танкерів, у якій є частка "Совкомфлоту".

Управління видало ліцензію, яка дозволяє розвантажувати сиру нафту або інші вантажі з 14 суден протягом ще 45 днів.

"Совкомфлот в цілому, як материнська компанія, була причетна до порушень цінового ліміту на додаток до шахрайської діяльності", — сказав журналістам високопоставлений чиновник казначейства.

Чиновник казначейства США заявив, що санкції "в основному спрямовані на те, спрямовані на вилучення деяких з їхніх засобів для цього, що змусить їх інвестувати більше у витрати, у створення нових шляхів для продажу нафти".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Держдепі розповіли деталі нового пакету санкцій проти РФ.

Крім того, ми раніше інформували, що конфіскація російських активів не суперечить міжнародному праву.

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