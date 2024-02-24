Голова Пентагону закликав Конгрес підтримати допомогу Україні

Остін наголосив, що загроза від РФ існує не лише для Європи, але й для країн за її межами.

Голова Міністерства оборони Сполучених Штатів Ллойд Остін закликав Конгрес США підтримати законопроєкт про допомогу Україні.

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Про це йдеться у заяві голови Пентагону з нагоди другої річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

"Попереду на Україну чекає важка боротьба. Я закликаю членів Конгресу діяти швидко, щоб ухвалити законопроєкт про національну безпеку, щоб переконатися, що українські війська мають те, що їм потрібно, для захисту своєї країни та своїх громадян від жорстокості Росії, і щоб надіслати рішуче повідомлення США про незмінну прихильність свободі в Україні", - заявив Остін.

Крім того, Остін зазначив, що з початку повномасштабного вторгнення РФ до України міжнародні партнери виділили понад 87 мільярдів доларів безпекової допомоги.

Голова Міноборони США наголосив, що загроза від РФ існує не лише для Європи, але й для країн за її межами.

"Ми повинні продовжувати бути відвертими з американським народом щодо того, що стоїть на кону в Україні. Війна Кремля становить пряму загрозу безпеці в Європі та за її межами. Світ стане небезпечнішим, якщо Путін і його однодумці-автократи вирішать, що вони можуть стерти демократію з карти світу та змусити вільних людей жити в страху", - сказав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Білому домі зробили натяк щодо далекобійних ракет для України.

Крім того, ми раніше інформували, що Зеленський відверто сказав, що буде з Україною без допомоги США.

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