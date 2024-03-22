До України повернули ще 9 дітей, викрадених окупантами — Єрмак

Дітей змушували ходити в російські школи, де розповідали, що немає самостійної держави Україна.
До України вдалося повернути ще 9 дітей, яких викрали російські окупанти.
Про це йдеться у повідомленні голови Офісу президента Андрія Єрмака.
У повідомленні вказується, що діти були повернуті в межах реалізації затвердженого плану дій Президента України Bring Kids Back UA.
"Ми сьогодні зустріли 5-х дітей, яких викрала Росія: 4 з них – із дитячих будинків (від 3 до 10 років) та одна 12-річна дівчинка", - заявив Єрмак.
Крім того, ще 4 дитини раніше повернулися з ТОТ і вже відвідали Центр захисту прав дитини, де розповіли правоохоронцям про злочини росіян, свідками яких вони стали.
"Дітей змушували ходити в російські школи, де розповідали, що немає самостійної держави Україна", - зазначив голова ОП.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що до України вдалося повернути ще 10 дітей з окупації.
Крім того, ми раніше інформували, що у Харківській області планують примусову евакуацію 160 дітей з дуже небезпечних громад.
Читайте також:
- "Загублена душа" і наслідки пропаганди: історія українського підлітка, який вирвався з РФ, але боїться повертатися до України
- На Харківщині планують запровадити примусову евакуацію з 18 сіл: що варто знати
- Ще три сім’ї разом з дітьми виїхали з тимчасово окупованих територій: родини розповіли про "російську люб’язність"