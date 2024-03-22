В чипах Apple нашли уязвимость, которой могут воспользоваться хакеры

Исследователи проявили серьезную уязвимость в чипах семейства Apple: речь идет о M – M1, M2 и M3. Мошенники и хакеры, оказалось, могут извлечь из них секретные ключи шифрования Масс.

Об этом пишет издание Tom's Hardware.

Как отмечается, уязвимость чипов связана с механизмом DMP. Он загружает содержимое памяти в кэш, прежде чем он понадобится. Кроме того, механизм в процессорах Apple иногда ошибочно загружает в кэш центрального процессора неподходящие данные, из-за чего нейтрализуются защитные средства ПО. Таким образом, уязвимость позволяет заставить криптографическое ПО загрузить в кэш конфиденциальные данные для последующей их кражи.

В то же время эту ошибку исправить невозможно. Дело в том, что она затрагивает алгоритмы шифрования, в частности, с 2048-битными ключами, защищенными от атак.

Единственный способ устранить проблему – замедлить производительность шифрования и дешифрования M1, M2 и M3. Разработчики могут направить компоненты шифрования на ядра, которые лишены DMP, однако тогда упадет мощность процессоров.

Также отметим, что чипсеты Intel Raptor Lake 13 и 14 поколений лишены этой уязвимости, несмотря на то, что они используют тот же механизм предварительной выборки, что и чипы Apple серии M.

Напомним, что ЕС оштрафовал компанию Apple на 1,84 миллиарда евро.

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