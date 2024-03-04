ЕС оштрафовал компанию Apple на 1,84 миллиарда евро: что стало причиной

Европейский Союз объявил, что наложит штраф за то, что компания препятствовала конкурирующим музыкальным потоковым сервисам.

Европейский Союз оштрафовал компанию Apple на 1,84 миллиарда евро за нарушение антимонопольного законодательства.

Об этом пишет CNN.

Как стало известно, Европейский Союз объявил, что наложит штраф за то, что компания препятствовала конкурирующим музыкальным потоковым сервисам, таким как Spotify, сообщать пользователям iPhone, что они могут найти более дешевые способы подписки за пределами магазина приложений Apple.

Маргрет Вестагер, комиссар ЕС по вопросам конкуренции и цифровых технологий, заявила, что Apple "злоупотребляет своим доминирующим положением" как дистрибьютор приложений для потокового прослушивания музыки, добавив, что у европейских потребителей нет "свободного выбора относительно того, где, как и за какими ценами покупать подписки на поточное прослушивание музыки".

"Это незаконно, и это повлияло на миллионы европейских потребителей", – заявила Вестагер на пресс-конференции.

Apple ответила, что решение Европейской комиссии, исполнительного органа ЕС, было принято, несмотря на то, что "она не смогла выявить никаких достоверных доказательств ущерба, причиненного потребителям, и игнорирует процветающие реалии рынка, является конкурентным и быстро растет".

В заявлении компании говорится, что разработчики приложений "конкурируют на равных условиях" в магазине приложений Apple.

Европейская комиссия начала официальное антимонопольное расследование против Apple в 2020 году после того, как Spotify подал жалобу на Apple в предыдущем году, обвинив ее в несправедливом ущемлении своих конкурентов.

В жалобе говорилось, что Apple требовала от шведского музыкального стримера и других поставщиков контента платить 30% сбора за покупки, совершенные через внутреннюю платежную систему Apple, в то время как ее собственный сервис Apple Music не должен был платить этот сбор. Spotify также заявил, что Apple запретила ему делиться информацией о соглашениях о подписке с клиентами, пользующимися iPhone.

В январе Apple объявила об изменениях в работе с приложениями в ЕС, включая планы разрешить посторонние магазины приложений на iPhone и iPad впервые в истории компании и значительное сокращение платы за пользование магазинами приложений.

Напомним, что одна из компаний Маска может стать банкротом.

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