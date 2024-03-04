ЄС оштрафував компанію Apple на 1,84 мільярда євро: що стало причиною

Європейський Союз оголосив, що накладе штраф за те, що компанія перешкоджала конкуруючим музичним потоковим сервісам.

Європейський Союз оштрафував компанію Apple на 1,84 мільярда євро за порушення антимонопольного законодавства.

Про це пише CNN.

Як стало відомо, Європейський Союз оголосив, що накладе штраф за те, що компанія перешкоджала конкуруючим музичним потоковим сервісам, таким як Spotify, повідомляти користувачам iPhone, що вони можуть знайти дешевші способи підписки за межами магазину додатків Apple.

Маргрет Вестагер, комісар ЄС з питань конкуренції та цифрових технологій, заявила, що Apple "зловживає своїм домінуючим становищем" як дистриб'ютор додатків для потокового прослуховування музики, додавши, що європейські споживачі не мають "вільного вибору щодо того, де, як і за якими цінами купувати підписки на потокове прослуховування музики".

"Це незаконно, і це вплинуло на мільйони європейських споживачів", - заявила Вестагер на пресконференції.

Apple відповіла, що рішення Європейської комісії, виконавчого органу ЄС, було прийнято, незважаючи на те, що "вона не змогла виявити жодних достовірних доказів шкоди, завданої споживачам, та ігнорує реалії ринку, який процвітає, є конкурентним і швидко зростає".

У заяві компанії йдеться про те, що розробники додатків "конкурують на рівних умовах" в магазині додатків Apple.

Європейська комісія розпочала офіційне антимонопольне розслідування проти Apple у 2020 році після того, як Spotify подав скаргу на Apple у попередньому році, звинувативши її в несправедливому ущемленні своїх конкурентів.

У скарзі йшлося про те, що Apple вимагала від шведського музичного стримера та інших постачальників контенту сплачувати 30% збору за покупки, здійснені через внутрішню платіжну систему Apple, тоді як її власний сервіс Apple Music не повинен був сплачувати цей збір. Spotify також заявив, що Apple заборонила йому ділитися інформацією про угоди про підписку з клієнтами, які користуються iPhone.

У січні Apple оголосила про зміни в роботі з додатками в ЄС, включаючи плани дозволити сторонні магазини додатків на iPhone і iPad вперше в історії компанії і значне скорочення плати за користування магазинами додатків.

Нагадаємо, що одна з компаній Маска може стати банкрутом.

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