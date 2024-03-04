Кім прокоментував вкиди РФ про наступ на південь: "Вони бояться, що ми будемо щось робити"

У Миколаївській ОВА прокоментували вкиди росіян про наступ на південь. Ще минулого місяця йшлося про те, що з березня буде активно відбуватися інформаційна кампанія РФ.

Про це сказав голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

"Ми будуємо фортифікаційні споруди. Через це люди думають: "Ага, влада мовчить, буде наступ, ми готуємося до оборони. Насправді вони мали зявитися ще 2014, 2022 року, але військові були зайняті дуже важливими речами", – акцентував він.

Тож ОВА долучилися до цього процесу. Щобільше, кількість споруд була зменшена до оптимальної, щоб використати менше земель фермерів, особливо засіяних.

"Зради немає, навпаки вони це вкидають, бо бояться, що ми, можливо, будемо щось робити. Але це не точно", – резюмував Кім.

Нагадаємо, окупанти наступають на фронті, щоб задовольнити очікування очільника Путіна перед виборами у березні. Після цього штурми росіян зменшаться або взагалі зупиняться.

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