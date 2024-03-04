Шмигаль відповів, скільки дронів готова виробляти Україна

На організацію закупівлі безпілотників виділено близько 40 млрд грн.

Український ринок здатен виробляти мільйон дронів.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час пресконфереції.

Він розповів, що на організацію закупівлі безпілотників виділено близько 40 млрд грн.

"Ми зробили доволі значні кроки щодо посилення власного виробництва. Президент Володимир Зеленський ставив завдання - один мільйон дронів. Мы розуміємо, що український ринок готовий виробляти більш, ніж 1 млн дронів", - заявив він.

Зокрема, 50% від усіх коштів на закупівлю озброєння плануємо витрачати саме в Україні.

"Концентруємося на безпілотниках системах РЕБ, щоб виграти війну технологій", - додав Шмигаль.

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Він наголосив і на тому, що Україна співпрацює з лідерам світового ринку зброї.

"Уже можна говорити про 5 укладених контрактів, про створення спільних підприємств. У майбутньому спільних виробництв будуть десятки", - зауважив прем'єр-міністр.

Від початку 2024 року з резервного фонду держбюджету уряд виділив майже 20 млрд грн на фортифікації та будівництво оборонних рубежів.

"Майже 3 млрд грн спрямували Міністерству оборони та Держспецтранспорту. Ще понад 16 млрд грн було виділено обласним адміністраціям", - заявив він.

Крім того, ми писали, що Україна планує розпочати спільне оборонне виробництво з Болгарією.

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