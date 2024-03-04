Шмигаль ответил, сколько дронов готова производить Украина

На организацию закупки беспилотников выделено около 40 млрд. грн.

Украинский рынок способен производить миллион дронов.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмигаль в ходе пресс-конференции.

Он рассказал, что на организацию закупки беспилотников выделено около 40 млрд. грн.

"Мы сделали достаточно значительные шаги по усилению собственного производства. Президент Владимир Зеленский ставил задачу — один миллион дронов. Мы понимаем, что украинский рынок готов производить более 1 млн дронов", - заявил он.

В частности, 50% всех средств на закупку вооружения планируем тратить именно в Украине.

"Концентрируемся на беспилотниках системах РЭБ, чтобы выиграть войну технологий", — добавил Шмигаль.

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Он отметил и то, что Украина сотрудничает с лидерами мирового рынка оружия.

"Уже можно говорить о 5 заключенных контрактах, о создании совместных предприятий. В будущем совместных производств будут десятки", — заметил премьер-министр.

С начала 2024 года из резервного фонда госбюджета правительство выделило почти 20 млрд грн на фортификации и строительство оборонительных рубежей.

"Почти 3 млрд грн было направлено Министерству обороны и Госспецтранспорта. Еще более 16 млрд грн было выделено областным администрациям", — заявил он.

Кроме того, мы писали, что Украина планирует начать совместное производство с Болгарией.

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