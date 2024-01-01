Одна з компаній Маска може стати банкрутом – прогноз FT

Збанкрутувати може соцмережа X вже цього року.

Соціальна мережа X (колишній Twitter), яку придбав американський мільярдер Ілон Маск, може збанкрутувати 2024 року.

Про це йдеться у прогнозі Financial Times.

"Чи збанкрутує компанія X? Так. Ілон Маск часто використовує попередження про банкрутство для мотивації своїх співробітників: він робив це в Tesla і SpaceX. Але цього разу, коли реклама в X різко просіла, а спроби створити нові джерела доходу провалилися, є велика ймовірність, що це станеться", – йдеться у прогнозі.

Як зазначили експерти, після нещодавніх емоційних заяв проти рекламодавців, Маск може виявитися достатньо нерозважливим, щоб подумати, що зможе провести компанію через банкрутство і все одно залишитися на вершині.

"Боротьба Маска за контроль над X в умовах банкрутства стала б захоплюючим продовженням сповненого драматизму процесу придбання Twitter", – пише FT.

Нагадаємо, Європейський Союз почав перевіряти X на дотримання закону про цифрові послуги.

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