Одна из компаний Маска может стать банкротом – прогноз FT

Обанкротиться может соцсеть X уже в этом году.

Социальная сеть X (бывший Twitter), которую приобрел американский миллиардер Илон Маск, может обанкротиться в 2024 году.

Об этом говорится в прогнозе Financial Times.

"Обанкротит ли компания X? Да. Илон Маск часто использует предупреждение о банкротстве для мотивации своих сотрудников: он делал это в Tesla и SpaceX. Но на этот раз, когда реклама в X резко просела, а попытки создать новые источники дохода провалились, есть большая вероятность, что это произойдет", – говорится в прогнозе.

Как отметили эксперты, после недавних эмоциональных заявлений против рекламодателей Маск может оказаться достаточно безрассудным, чтобы подумать, что сможет провести компанию через банкротство и все равно остаться на вершине.

"Борьба Маска за контроль над X в условиях банкротства стала бы увлекательным продолжением полного драматизма процесса приобретения Twitter", – пишет FT.

Напомним, Европейский Союз начал проверять X на соблюдение закона о цифровых услугах.

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