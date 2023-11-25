Х може втратити до 75 млн доларів через реакцію Маска на антисемітизм на платформі

Соціальна мережа Х, раніше відома як Twitter, може втратити до 75 мільйонів доларів доходу від реклами до кінця року, оскільки десятки великих брендів призупиняють свої рекламні кампанії після того, як її власник Ілон Маск підтримав антисемітську теорію змови.

Соцмережа X (Twitter) зазвичай отримує найбільші доходи в останні місяці року через святкові рекламні кампанії брендів. Однак цьогоріч картина може змінитися – X може втратити до 75 млн дол. доходу від реклами.

Про це повідомляє The New York Times.

Внутрішні документи, з якими ознайомилася The New York Times цього тижня, свідчать про те, що компанія перебуває в більш складному становищі, ніж було відомо раніше. Великі компанії IBM, Apple і Disney вже призупинили свою рекламу на Х. Загалом у документах перелічено понад 200 рекламних блоків таких компаній, як Airbnb, Amazon, Coca-Cola та Microsoft, багато з яких також припинили або розглядають призупинення своєї реклами в соціальній мережі.

Черговим стимулом до виходу рекламодавців стала реакція Ілона Маска на антисемітську теорію змови та наступні скарги соцмережі на організацію Media Matters, яка першою заговорила про вчинок Маска.

Згідно зі звітом The New York Times, наприклад, Airbnb зупинив рекламу на X на суму понад 1 мільйон доларів. X також може втратити 4 мільйони доларів доходу від реклами компаній мережі Microsoft.

Нагадаємо, раніше компанія мільярдера Ілона Маска X подала позов проти Media Matters і її автора Еріка Хананокі через нібито "навмисно неправдивий звіт" про антисемітизм на платформі.

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