Оренда житла в Харкові: які ціни та попит під час війни

Експерт з нерухомості розповів, які зараз ціни на оренду квартир.

У прифронтових регіонах, таких як Запоріжжя та Харків більший попит спостерігається на короткострокову оренду — від одного до трьох місяців. Тому з урахуванням цих особливостей ринок підлаштовується під попит.

Про це в коментарі сайту ТСН.ua розповів президент Асоціації фахівців із нерухомості Юрій Піта.

За його словами, ціну на таку оренду можуть бути високі — 7 000 грн, 8 000 грн, 10 000 грн за однокімнатну квартиру.

“Як правило, орендують двокімнатні, трикімнатні квартири, щоб декілька людей могли проживати. Якщо говорити про довгострокову оренду, то в Харкові вона подешевшала на 30-40% від довоєнної ціни. У Запоріжжі так само”, — розповів Юрій Піта.

Середня ціна оренди квартири у Харкові станом на листопад 2023 року становить 6 000 грн. Протягом останніх півроку, за даними m2bomber.com, ціна виросла на 9%.

Однокімнатні квартири в Харкові найчастіше здаються за 4 000 грн. Двокімнатні — за 4 000 і 5 120 грн. Найбільше трикімнатних квартир здаються за 6 080 і 9 880 грн.

Найдешевше орендувати квартиру можна в Холодногірському районі Харкова, в середньому за 5 850 грн. Найдорожче в Новобаварському — 8 190 грн. У Шевченківському і Основ’янському районах — 7 250 грн.

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